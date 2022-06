மூக்கை நுழைக்க முயற்சி வேண்டாம்! இறைவன் பதிலடி கொடுப்பார்! ஆதீன விவகாரத்தில் எடப்பாடி எச்சரிக்கை!

Chennai

மயிலாடுதுறை : ஆதீன விவகாரங்களில் மூக்கை நுழைக்க அரசு முயற்சி செய்வதாகவும், மதம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் தமிழக அரசு தலையிடக் கூடாது என தருமபுரம் ஆதீனத்தை சந்தித்து ஆசி பெற்ற பின் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த தமிழக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியுள்ளார்.

மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் பழமைவாய்ந்த தருமபுரம் ஆதீனத் திருமடம் அமைந்துள்ளது. இங்கு ஆண்டுதோறும் ஆதீனகுரு முதல்வரின் குருபூஜை தினத்தன்று பட்டணப் பிரவேசம் என்ற நிகழ்ச்சி நடத்தப்படும்.

இந்த ஆண்டு வழக்கம் போல தர்மபுரி ஆதீனத்தின் பட்டணப் பிரவேசம் வழக்கத்தை விட அதிக உற்சாகத்துடன் நடந்தது என்றே கூறலாம்.

English summary

Tamil Nadu Opposition Leader Edappadi Palanisamy told reporters after receiving blessings from Dharmapuram Aadheenam that the government was trying to meddle in Adheenam affairs and that the Tamil Nadu government should not interfere in matters related to religion.