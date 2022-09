நாங்க அப்பவே சொன்னோம்.. கேக்கலையே! ஓபிஎஸ் & கோவை கிண்டலடிக்கும் இபிஎஸ் & கோ! இப்போதைக்கு முடியாது?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பிலிருந்து ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு சென்ற நிர்வாகிகளை தற்போது எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆதரவாளர்கள் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு கிண்டல் அடித்து வருவதாகவும் தற்போது ஒன்றும் கெட்டுப் போகவில்லை மீண்டும் வந்தால் சேர்த்துக் கொள்வோம் என கூறி வருவதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.

"ஒண்ணுமே புரியல உலகத்திலே" என்பது போல் தான் இருக்கிறது அதிமுகவில் இருக்கும் கடை கோடி தொண்டர்களின் நிலை. ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் என இரு தலைவர்களின் அதிகார போட்டியால் உண்மையில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது அவர்கள் தான் என்கிறார்கள் கட்சியில் நடுநிலை வகிக்கும் நிர்வாகிகள்.

அதிமுகவை பொறுத்தவரை தற்போது நீதிமன்ற வழக்குகள் காரணமாக மாறி மாறி ஓ பன்னீர்செல்வம் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்புக்கு ஆதரவு கிடைத்து வரும் நிலையில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் இறுதியாக எண்ண தீர்ப்பு வருகிறது அதுதான் உறுதியான தீர்ப்பாக இருக்கும் என்கின்றனர் அரசியல் நோக்கர்கள்.

English summary

It has been reported that Edappadi Palaniswamy supporters are now contacting the administrators who went to the OPS side and taunting them over the phone and saying that nothing has gone wrong now and they will join them if they come again.