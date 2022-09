Chennai

சென்னை : பச்சோந்திக்கு 10 நிறம் தான்.. பழனிசாமி 100 கலர் மாறுவார். பாம்பு கடித்தால் தான் விஷம்.. எடப்பாடி பழனிசாமி பார்த்தாலே விஷம் என கடுமையாக தாக்கிப் பேசியுள்ளார் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் கோவை செல்வராஜ்.

தேர்தல் ஆணையத்தின்படி ஓ.பன்னீர்செல்வம் தான் தற்போதும் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர்தான், உச்ச நீதிமன்றத்தில் எங்களுக்கு எதிராக ஒன்றும் தீர்ப்பு வரவில்லை என கோவை செல்வராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுகவில், எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வம் இடையேயான மோதல் நாளுக்கு நாள் உச்சமடைந்து வருகிறது. இரு தரப்பினரும் மாறி மாறி கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர்.

நீதிமன்ற தீர்ப்புகள், கட்சி நடவடிக்கைகள் என ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் தரப்பினர் பரபரப்பாக இருந்து வரும் நிலையில், அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை தொடர்பாக ஆலோசித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், சென்னை பசுமைவழிச் சாலையில் உள்ள ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் இல்லத்தில் அவரது ஆதரவாளர் கோவை செல்வராஜ் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.

"Chameleon has 10 colors. Edappadi Palaniswami will change 100 colors. Snake bites are poisonous. The sight of Edappadi Palanisamy is poison" : OPS supporter Kovai Selvaraj has severely criticized EPS on ADMK issue.