இப்போதைக்கு வேணாம்! கையில் சாவி..ஆனாலும் அதிமுக அலுவலகம் போகலை! சேலத்துக்கு வண்டியை விட்ட எடப்பாடி!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக தலைமை அலுவலகத்திற்கு தொண்டர்கள், தலைவர்கள் செல்ல சென்னை உயர்நீதிமன்றம் விடுத்த கெடு இன்றுடன் முடிவடைந்துள்ள நிலையில் அதிமுக அலுவலகம் செல்வார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட எடப்பாடி பழனிசாமி சேலத்திற்கு சென்றுள்ள நிலையில் அதற்கான காரணம் என்ன என்பது குறித்த தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் நடந்த பொதுக்குழு கூட்டத்தின் போது அதிமுக அலுவலகத்தில் கலவரம் வெடித்தது. அப்போது ஓ.பன்னீர்செல்வம் மற்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோரின் ஆதரவாளர்கள் ஒருவரை ஒருவர் தாக்கிக்கொண்டு மோதலில் ஈடுபட்டனர்.

இந்த மோதலில் அதிமுக அலுவலகம் அமைந்துள்ள சாலையில் கார் உள்ளிட்ட வாகனங்கள் சேதமடைந்தன. இந்த வன்முறை சம்பவத்தை அடுத்து, கட்சி அலுவலகத்துக்கு சீல் வைத்து வருவாய் கோட்டாட்சியர் உத்தரவு பிறப்பித்தார்.

