ஒன்னு கூடிட்டாங்களே! ஓபிஎஸ்க்கு கிடைத்த க்ரீன் சிக்னல்! படபடப்பில் எடப்பாடி & கோ! கூடிய பஞ்சாயத்து!

சென்னை : ஜுலை 11ஆம் தேதி நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ள அதிமுக பொதுக்குழுவுக்கு குறைந்த கால அவகாசமே இருக்கும் நிலையில் இவ்வளவு நாள் அமைதி காத்து வந்த சசிகலா ஓபிஎஸ்க்கு ஆதரவாகப் பேசியிருப்பது திருப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமி தனது ஆதரவாளர்களுடன் அவரது இல்லத்தில் தீவிர ஆலோசனை மேற்கொண்டு வருகிறார்.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை தொடர்பாக ஓ.பன்னீர்செல்வம், எடப்பாடி பழனிசாமி இடையே அண்மைக்காலமாக போட்டியே நிலவி வருகிறது. இது தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நாளை ரொம்ப முக்கியம்.. என்ன பண்ணலாம்? விசாரித்த எடப்பாடி.. 3

இந்நிலையில் மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் தோழியும், அதிமுகவின் பொதுச்செயலாளர் என கூறிக் கொண்டு .சசிகலா அரசியல் சுற்றுப் பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார்.

While there is little time for the AIADMK General Assembly which is scheduled to be held on July 11, Sasikala, who has been keeping quiet for so long, has taken a turn for the OPS, Edappadi Palaniswami is conducting serious consultations with his supporters at his residence.