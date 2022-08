ஓபிஎஸ் டீமுக்கு தாவும் பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள்! டெல்டாவில் கிடைத்த ‘பச்சை சிக்னல்’! அதிரடி எண்ட்ரி?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக தேர்தெடுக்கப்பட்டிருக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி ஒன்னும் 3 மாதங்களில் தேர்தலை சந்திக்க இருக்கும் நிலையில், தற்போது சில பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள், ஒன்றிய செயலாளர்கள் ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு தாவி வருகின்றனர். இந்நிலையில் டெல்டா மாவட்டங்களில் இருந்து மேலும் சில பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் ஒன்றிய செயலாளர்கள் ஓபிஎஸ் பக்கம் சாய இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.

ஒரு பக்கம் டெல்டா மாவட்டங்களில் சுற்றுப்பயணம், பழனி விசிட் என செல்லும் இடமெல்லாம் மக்களை திரட்டி அதிமுகவில் தனக்குத்தான் ஆதரவு இருக்கிறது என மாஸ் காட்டி வருகிறார் அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள எடப்பாடி பழனிச்சாமி.

மறுபுறம் சென்னை தேனி என மாறி மாறி பயணம் செய்து வரும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் கட்சியில் தனது செல்வாக்கை நிலை நிறுத்திக் கொள்வதற்காகவும் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு போட்டியாகவும் அதிமுகவில் தான் ஒருங்கிணைப்பாளர் எனக் கூறி வருவதோடு அவருக்கு எதிராக போட்டி பொதுக்குழு ஒன்றை நடத்த திட்டமிட்டு இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.

While Edappadi Palaniswami, who has been elected as the Interim General Secretary of the AIADMK, will face the election in 3 months, now some general committee members and union secretaries are jumping to the side of OPS. In this case, it has been reported that some more general committee members and union secretaries from Delta districts are leaning towards OPS.