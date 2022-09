எடப்பாடி ‘ஜூட்’ சசிகலாவுக்கு ‘ரூட்’! ஸ்லீப்பர் செல் ‘மாஜிக்கள்! யார் அந்த 4 பேர்! தடதடக்கும் அதிமுக!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சசிகலாவுடன் ஓ.பன்னீர்செல்வம் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி விரைவில் நடைபெற இருக்கும் நிலையில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பில் இருக்கும் முக்கிய முன்னாள் அமைச்சர்களில் சிலர் சசிகலாவுக்கு ஆதரவளிக்க தயாராகி வருவதாக வெளிவந்துள்ள தகவல் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பினரை கடும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி இருக்கிறது.

அதிமுகவின் எடப்பாடி ஓபிஎஸ் என காரசார விவாதங்கள் ஒருபுறம் நடைபெற்று வந்தாலும் தான் அதிமுகவின் பொதுச்செயலாளர் என கூறிவரும் சசிகலாவின் அடுத்த கட்ட நகர்வுகள் என்ன என்பது குறித்து அவரது ஆதரவாளர்களுக்கே தெரியாமல் தான் இருக்கிறது.

ஒருபுறம் அதிமுகவின் நிரந்தர பொதுச் செயலாளராக ஆகிவிட வேண்டும் என எடப்பாடி பழனிச்சாமி தீவிரமாக காய் நகர்த்தி வரும் நிலையில் சட்ட போராட்டங்கள் மூலம் அதனை நிறுத்தி விடலாம் என நினைக்கிறார் ஓபிஎஸ்.

நீட்: ஒவ்வொரு மரணத்திற்கும் எடப்பாடி பழனிசாமியே பொறுப்பு..

English summary

As O. Panneerselvam's meeting with Sasikala is about to take place soon, the news that some of the prominent former ministers on Edappadi Palaniswami's side are preparing to support Sasikala has shocked Edappadi Palaniswami's side.