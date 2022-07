ஓபிஎஸ்ஸால் ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது.. பாயிண்டை பிடித்து உற்சாகத்தில் துள்ளிக் குதிக்கும் ஈபிஎஸ் டீம்!

Chennai

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழு தொடங்கும் நேரத்துக்கு 15 நிமிடங்கள் முன்னதாக ஐகோர்ட் தீர்ப்பு வழங்க இருப்பதால், தங்களுக்கு சாதகமாகத்தான் தீர்ப்பு வரும் என நம்பிக்கையோடு இருக்கிறார்கள் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளர்கள்.

பொதுக்குழு உறுப்பினர்களை அரங்கில் கூட்டிய பிறகு, கூட்டத்திற்கு தடை விதிக்கப்பட வாய்ப்பில்லை, நீதிபதியும் அந்த எண்ணத்தின்படி தீர்ப்பை பொதுக்குழு நேரத்துக்கு சற்று முன்னதாக ஒத்தி வைத்துள்ளார் என்கின்றனர் ஈபிஎஸ் தரப்பினர்.

இந்த வழக்கில் ஐகோர்ட் அளிக்கும் தீர்ப்புக்கு எதிராக ஓபிஎஸ் தரப்பு மேல்முறையீடு செய்யக்கூட நேரம் இருக்காது என்றும் உற்சாகமாக இருக்கின்றனர் எடப்பாடி ஆதரவாளர்கள்.

If the judgment goes against the OPS party in a case related to the general assembly, he will not even get time to appeal. Therefore, the supporters of Edappadi Palaniswami are excited that Edappadi Palaniswami will be the general secretary in the General Assembly.