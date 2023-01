1973 திண்டுக்கல் இடைத்தேர்தலுக்கு நிகரானது.. எடப்பாடி பலம் நிரூபிக்கப்படும்.. ராஜன் செல்லப்பா பேட்டி

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: 1973ம் ஆண்டு நடைபெற்ற திண்டுக்கல் இடைத்தேர்தலை போல், அதிமுகவுக்கு ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் முக்கியமானது என்று அதிமுக எம்எல்ஏ ராஜன் செல்லப்பா தெரிவித்துள்ளார். அதேபோல் இரட்டை இலை சின்னம் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை இருப்பதாக கூறிய அவர், இந்த இடைத்தேர்தல் மூலமாக எடப்பாடி பழனிசாமியின் பலம் நிரூபிக்கப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினராக இருந்தவா் காங்கிரஸ் கட்சியின் திருமகன் ஈவெரா. 46 வயதான இவர், கடந்த ஜனவரி 4ம் தேதி மாரடைப்பால் உயிரிழந்தார். இதனைத்தொடா்ந்து, ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி காலியானதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டது.

பொதுவாக தொகுதி காலி என்று அறிவிக்கப்பட்ட 6 மாதங்களுக்குள் அங்கு இடைத்தேர்தல் நடக்கும். அதேபோல் இடைத்தேர்தல்கள் மற்ற முக்கிய தேர்தல்களுடன் நடத்தப்படுவது வழக்கம். இந்த நிலையில் ஈரோடு கிழக்கு சட்டப்பேரவை தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் பிப்ரவரி 27ம் தேதி நடக்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

