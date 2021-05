முன்னாள் சுகாதார துறை அமைச்சர் விஜய பாஸ்கருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: முன்னாள் சுகாதார துறை அமைச்சரும் விராலிமலை அதிமுக சட்டசபை உறுப்பினருமான விஜய பாஸ்கருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் தற்போது கொரோனா பரவல் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. தமிழகத்தில் தினசரி கொரோனா பாதிப்பு மெல்ல உயர்ந்து 25 ஆயிரத்தை நெருங்குகிறது. நேற்று ஒரே நாளில் மட்டும் வெளிநாடுகள் மற்றும் வெளி மாநிலங்களிலிருந்து திரும்பிய 27 உட்படப் புதிதாக 24,898 பேருக்கு வைரஸ் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது

இந்நிலையில், முன்னாள் சுகாதார துறை அமைச்சரும் விராலிமலை அதிமுக சட்டசபை உறுப்பினருமான விஜய பாஸ்கருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனை அவர் தனது ட்விட்டரில் தெரிவித்துள்ளார்.

I have been tested positive for #Covid19 today at the Public Health Lab. After my test, I have isolated myself and I request everyone who were in my contact to get tested. Kindly follow Covid guidelines and stay safe.