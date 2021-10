மனசுக்குள் கார் ரேசர்னு நினைப்பு.. எங்க ராசா போறா.. எங்ககிட்டயேவா..சேஸ் செய்து பிடித்த சென்னை போலீஸ்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : மனசுக்குள் கார் ரேசர்னு நினைப்பு.. பிரபல இருசக்கர வாகன திருடன் படப்பை வினோத், சென்னை தாம்பரம் அருகே வீட்டின் பூட்டை உடைத்து நகை மற்றும் காரினை திருடி கொண்டு தடுப்புகளை உடைத்துக் கொண்டு தப்பினார். அவரை சினிமா பாணியில் போலீசார் மடக்கி பிடித்தனர். தப்பியோடிய மற்றொரு நபரை தேடி வருகின்றனர்.

மனசுக்குள் கார் ரேசர்னு நினைப்பு.. எங்க ராசா போறா.. எங்ககிட்டயேவா.. சென்னை போலீஸ் கொடுத்த ஷாக்

சென்னை தாம்பரம் அடுத்த முடிச்சூர் பகுதியை சேர்ந்தவர் கருப்பையா (62) விமான நிலையத்தில் வாடகை கார் ஓட்டுனராக பணிபுறிந்து வருகிறார்.

கடந்த 30ம் தேதி அன்று காலை வீட்டில் மின் விளக்குகள் எரிந்ததால் சந்தேகமடைந்த அக்கம் பக்கத்தினர் சென்று பார்த்த போது வீட்டின் பூட்டு உடைக்கபட்டிருபதை கண்டு கருப்பையா மற்றும் போலிசாருக்கு தகவல் அளித்தனர்.

English summary

Vinod, the famous two-wheeler thief, broke the lock of a house near Tambaram in Chennai, stole jewelery and a car and escaped by breaking the barriers. He was caught by the police in cinematic style.