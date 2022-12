ரசிகர்களை மதிக்காத பிசிசிஐ.. மிட் நைட்டில் அறிவிக்கப்பட்ட இந்திய அணி.. வீரர்களை தேர்வு செய்தது யார்?

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: இலங்கை அணிக்கு எதிரான டி20 மற்றும் ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணி தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த அணியில் ஏன் சீனியர் வீரர்கள் இடம்பெறவில்லை, எந்தெந்த வீரர்கள் காயம் காரணமாக விலகியுள்ளார்கள், துணை கேப்டன் பதவியில் இருந்து கேஎல் ராகுல் நீக்கப்பட காரணம் என்ன, எந்தக் குழு அணியை தேர்வு செய்தது என்ற எந்த தகவலும் பிசிசிஐ தரப்பில் வெளியிடப்படவில்லை. ரசிகர்களை மதிக்காமல் செயல்பட்டு வரும் பிசிசிஐ நிர்வாகம் மீது கடுமையான விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளது.

இந்தியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள உள்ள இலங்கை அணி மூன்று டி20 போட்டிகள் மற்றும் மூன்று ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாட உள்ளது. வங்கதேச அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் இந்திய அணி தோல்வியை சந்தித்ததால், சொந்த மண்ணில் இலங்கை அணியை இந்திய அணி வீழ்த்துமா என்ற கேள்வி ரசிகர்களிடையே இருக்கிறது.

அதுமட்டுமல்லாமல் 2023ம் ஆண்டு உலகக்கோப்பைக்கான அணியை தயார் செய்வதற்கான நேரமும் கூடியுள்ளது. 2013ம் ஆண்டுக்கு பின் அனைத்து ஐசிசி தொடர்களிலும் சொதப்பி வரும் இந்திய அணி, சொந்த மண்ணிலாவது வாகை சூடுமா என்று ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பில் இருக்கின்றனர்.

English summary

Indian team has been selected for the T20 and ODI series against Sri Lanka. No information has been released by the BCCI that why there are no senior players in the squad, which players have dropped out due to injury, what is the reason for KL Rahul's removal from the vice-captaincy post, and who has selected the team. The BCCI administration has been criticized for not respecting the fans.