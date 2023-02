பட்ஜெட்: விவசாயிகளுக்கு பெரிய ஏமாற்றம்.. எதிர்பார்த்த எந்த அறிவிப்பும் இல்லை.. விமர்சித்த வைகோ!

Chennai

சென்னை : மத்திய அரசின் பட்ஜெட், மக்களின் எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவேற்றும் வகையில் இல்லை, ஏமாற்றமே மிஞ்சுகிறது, வேலைவாய்ப்புகளை அதிகரிக்க உறுதியான அறிவிப்புகள் இல்லாதது ஏமாற்றம் தருகிறது என மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.

வேளாண் கடன் வட்டி குறைப்பு பற்றியும் அறிவிப்பு இல்லை, வேளாண்மைத் தொழிலை ஊக்குவிக்க எதிர்பார்த்த திட்டங்கள் இந்த பட்ஜெட்டில் இல்லாதது ஏமாற்றம் தருகிறது என வைகோ விமர்சித்துள்ளார்.

2023-2024ம் ஆண்டிற்கான பட்ஜெட்டை மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று தாக்கல் செய்துள்ளார். பட்ஜெட்டில் இடம்பெற்றுள்ள அறிவிப்புகள் தொடர்பாக பல்வேறு தரப்பினரும் தங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

அந்தவகையில் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ, மத்திய பட்ஜெட்டில் ஏமாற்றமே மிஞ்சுவதாக விமர்சித்துள்ளார்.

English summary

MDMK General Secretary Vaiko has said that the union government's budget is not fulfilling the expectations of the people and is beyond disappointment.