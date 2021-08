இந்த நேரத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் ஒன்றுபட வேண்டியது கட்டாயம்.. பாஜகவிற்கு எதிராக ஸ்டாலின் அதிரடி முடிவு

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : எதிர்க்கட்சிகள் கூட்டறிக்கையை திமுக ஆதரிப்பதாக கூறிய முதல்வர் ஸ்டாலின், மாநில உரிமைகளுக்கு மதிப்பளிக்காத பா.ஜ.க. அரசால் கூட்டாட்சிக்கொள்கை அழிக்கப்பட்டு வருகிறது. இத்தகைய நேரத்தில், எதிர்க்கட்சிகள் ஒன்றுபட்டு நிற்க வேண்டியது கட்டாயம்.

சமீபத்திய பாராளுமன்ற கூட்டத்தொடர் எங்கள் ஒற்றுமையைக் கண்டது. அது வலுவாக வளர வேண்டும் என்றார்.

நடந்து முடிந்த நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடரில் காங்கிரஸ், தேசியவாத காங்கிரஸ், திரிணாமுல் காங்கிரஸ், திமுக, கம்யூனிஸ்ட் உள்ளிட்ட 18 எதிர்கட்சிகள் இணைந்து பெகாசஸ் விவகாரம் தொடர்பாக மத்திய அரசுக்கு எதிராக குரல் கொடுத்தன. முன் எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு எதிர்கட்சிகள் அனைத்தும் ஓரணியில் நின்றதால், கூட்டத்தொடர் முழுவதும் அவை நடவடிக்கைகள் பாதிக்கப்பட்டன.

எதிர்கட்சிகளின் இந்த ஒற்றுமையை தக்கவைக்க காங்கிரஸ் திட்டமிட்டுள்ளது. இதற்காக சோனியா காந்தி தலைமையில் கூட்டணி கட்சிகள் மற்றும் ஒத்த கருத்துள்ள கட்சிகளின் தலைவர்களுடன் வெள்ளிக்கிழமை மாலை ஆலோசனை நடைபெற்றது.

Federalism is being destroyed by BJP : mk stalin on opposition meeting mk stalin on opposition meeting: Federalism is being destroyed due to the scant respect BJP has for states' rights and it is imperative that the opposition stands united at this hour. The recent Parliament session has witnessed our unity. It must grow stronger & DMK supports the joint statement in toto.