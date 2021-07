சொத்துக் குவிப்பு.. வழக்கு வளையத்தில் கே.டி.ராஜேந்திர பாலாஜி.. ஆக.5ல் இறுதிகட்ட விசாரணை- ஹைகோர்ட்

Chennai

சென்னை: முன்னாள் அமைச்சர் கே.டி.ராஜேந்திர பாலாஜி மீதான சொத்துக்குவிப்பு புகார் வழக்கில் ஆகஸ்ட் 5ம் தேதி இறுதிகட்ட விசாரணை நடைபெறும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ளது.

அதிமுகவை சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி கடந்த 2011 முதல் 2013 வரை வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்தது தொடர்பாக நடவடிக்கை எடுக்க கோரி உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் தல்லாகுளத்தை சேர்ந்த மகேந்திரன் என்பவர் 2013ஆம் ஆண்டு வழக்கு தொடர்ந்தார்.

அதில், ராஜபாளையம் அருகே தேவதானத்தில் 74 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிற்கு 35 ஏக்கர் நிலம் வாங்கிய புகாரும் ஒன்று.

English summary

The Chennai High Court has announced that the final hearing in the disproportionate asset case against former minister KT Rajendra Balaji will be held on August 5.