நாய் கடித்துவிட்டதா? இதை செய்ய தவறிவிடாதீர்கள் - ரேபீஸை தடுக்க முதல் ஒரு மணி நேரமே மிக முக்கியம்

சென்னை: கேரளாவில் நாய் கடியால் ஏற்படும் ரேபீஸ் நோய் பாதிப்புக்கு உயிரிழப்போரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வரும் சூழலில், ரேபீஸில் இருந்து எப்படி தற்காத்துக் கொள்வது என்பது பற்றி இங்கு காண்போம்.

கேரளாவில் ரேபீஸ் அச்சுறுத்தல் அதிகரித்து வருகிறது. நாய் கடிக்கு தடுப்பூசி போட்டால் ரேபீஸ் பாதிப்பை தடுத்து விடலாம் என பொதுவான கருத்து இருக்கும் நிலையில், கேரளாவில் அடுத்தடுத்து நிகழும் சம்பவங்கள் இந்தக் கூற்றை பொய்யாக்கி வருகின்றன.

ஏனெனில் அம்மாநிலத்தில் நாய் கடிக்கும் முறையாக ரேபீஸ் தடுப்பூசி எடுத்துக் கொண்டவர்கள் கூட உயிரிழந்து வருகிறார்கள். நடப்பாண்டில் மட்டும் ரேபீஸுக்கு கேரளாவில் 20 பேர் பலியாகி இருக்கிறார்கள். இவர்களில் பெரும்பாலானோர் முறையாக ரேபீஸ் தடுப்பூசி எடுத்துக் கொண்டவர்கள் எனக் கூறப்படுகிறது.

இன்றைக்கு கூட, கேரள மாநிலம் பத்தினம்திட்டாவை சேர்ந்த 12 வயது மாணவி அபிராமி, மூன்று முறை தடுப்பூசி எடுத்துக் கொண்ட போதிலும் ரேபீஸ் வைரஸ் தாக்கி பரிதாபமாக உயிரிழந்திருக்கிறார்.

இந்நிலையில், இதுகுறித்து மருத்துவர்களிடம் கேட்ட போது அவர்கள் கூறியதாவது:

