சொட்ட சொட்ட நனைந்த சென்னை! ஒரே இரவில் புரட்டி போட்ட கனமழை! பெங்களூருக்கு யூடர்ன் போட்ட விமானங்கள்!

சென்னை : சென்னையில் இன்று இரவு பெய்த கனமழை காரணமாக பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை வெகுவாக பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து புறப்பட வேண்டிய விமானங்கள் தாமதமானதோடு துபாய் பக்ரைன் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து வந்த விமானங்கள், பெங்களூருக்கு திருப்பி விடப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் நிலவும் மேற்கு திசை காற்று வேக மாறுபாடு காரணமாக தமிழ்நாடு புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு மழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்திருந்தது.

தமிழகத்தின் பிற பகுதிகளான திருப்பூர், திண்டுக்கல், தேனி, நீலகிரி போன்ற மாவட்டங்களில் கடந்த சில நாட்களாக மழை பெய்து வந்த நிலையில் தலைநகர் சென்னையில் மட்டும் வழக்கமாக கடும் வெயில் கொளுத்தியது.

