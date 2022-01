தமிழகத்தில் வறண்ட வானிலை....ஜனவரி 6 வரை பனிமூட்டம் - அப்போ மழை அவ்ளோதானா?

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழ்நாடு, புதுச்சேரியில் அடுத்த இரு தினங்களுக்கு வறண்ட வானிலை நிலவும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. இன்று முதல் ஜனவரி 6ஆம் தேதி மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய மாவட்டங்கள் மற்றும் உள் மாவட்டங்களில் காலை நேரங்களில் பொதுவாக பனிமூட்டம் காணப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் வடகிழக்குப் பருவமழை கடந்த அக்டோபர் இறுதியில் தொடங்கியது. நவம்பர் மாதம் முழுவதும் மழை கொட்டித்தீர்த்தது. டிசம்பர் மாத இறுதியில் சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் அதிகனமழை பெய்தது.

டெல்டா மாவட்டங்களில் கொட்டித்தீர்த்த அதிகனமழையால் பல ஆயிரம் ஏக்கரில் பயிரிடப்பட்டிருந்த நெற்கதிர்கள் சாய்ந்துள்ளன. இதனால் விவசாயிகள் கவலையடைந்துள்ளனர். வெள்ளநீர் வடித்தால் மட்டுமே பயிர்களை அறுவடை செய்ய முடியும் என்று விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனர். கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழகத்தில் குறிப்பிடத்தக்க அளவு மழை எங்கும் பதிவாகவில்லை.

English summary

The Chennai Meteorological Department has forecast dry weather in Tamil Nadu and Pondicherry for the next two days. From today till January 6, it will be foggy in the morning in the districts and inner districts along the Western Ghats.