பிரிச்சிபோடுங்க.. ரேஷனில் மத்திய, மாநில அரசுகளின் அரிசிக்கு தனித்தனி ரசீது.. தமிழக அரசு அதிரடி-ஏன்?

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ரேஷன் கடைகளில் மத்திய, மாநில அரசுகள் வழங்கும் அரிசியை தனித்தனியாக பிரித்து ரசீது போட்டு வழங்க வேண்டும் என தமிழக உணவுப் பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு துறை அதிரடியாக உத்தரவிட்டுள்ளது. இந்த புதிய நடைமுறை புத்தாண்டு தினமான நாளை முதல் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் எனவும். இல்லாவிட்டால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியா முழுவதும் ரேஷன் கடைகள் மூலம் அரிசி, பருப்பு, கோதுமை, பாமாயில் உள்பட பல்வேறு பொருட்கள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. ரேஷன் கடைகள் மூலம் வழங்கப்படும் பொருட்களில் மத்திய, மாநில அரசுகளின் பங்கு உள்ளது.

பொது வினியோக திட்டத்தின் கீழ் இந்த பொருட்கள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் தமிழ்நாட்டில் ரேஷன் கடைகளில் வழங்கப்படும் அரிசி தொடர்பாக முக்கிய உத்தரவு ஒன்றை தமிழக அரசு பிறப்பித்துள்ளது.

The Food Supply and Consumer Protection Department of Tamil Nadu has ordered that the rice supplied by the central and state governments should be distributed separately and given receipts in the ration shops. This new procedure should be implemented from tomorrow, New Year's Day. If not, action will be taken, a warning has been given.