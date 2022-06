எனக்கே பதவி இல்லையா? கட்சியை அழிக்கும் ஓபிஎஸ்..! ‘அவருக்கு’ தான் தகுதி! போட்டுத் தாக்கிய நட்டர்ஜி..!

Chennai

சென்னை : அதிமுக தொண்டர்கள் எடப்பாடி பழனிசாமியை மட்டுமே விரும்புகின்றனர், ஒற்றை தலைமை ஏற்க தகுதியானவர் பழனிசாமி மட்டுமே எனவும், தனக்கு பதவி இல்லை என்றால் கட்சியை அழிக்கும் நிலைக்கு ஓபிஎஸ் சென்றுவிட்டார் என அதிமுக முன்னாள் எம்பி நட்டர்ஜி பரபரப்பு குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

எனக்கே பதவி இல்லையா? கட்சியை அழிக்கும் ஓபிஎஸ்..! - நட்டர்ஜி

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் கிட்டத்தட்ட இறுதி கட்டத்தை நெருங்கி விட்டது என்றே கூறலாம் கட்சியில் இருக்கும் பெரும்பாலான மாவட்ட செயலாளர்கள் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு ஆதரவாக இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

கிட்டத்தட்ட 80% என்ற எண்ணிக்கையிலிருந்து தொண்ணூற்று ஐந்து சதவீதமாக எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு ஆதரவு தரும் மாவட்ட செயலாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது.

English summary

AIADMK volunteers want only Edappadi Palanisamy, only Palanisamy deserves to accept a single leadership, and former AIADMK MP Nattarji has sensationally accused the OPS of going to the point of destroying the party if it does not have a post.