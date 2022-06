ஓபன் சேலஞ்ச்..! எடப்பாடி பழனிச்சாமியை மோடி வழிநடத்த மாட்டார்..! வெளுத்து வாங்கிய புகழேந்தி..!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : மனதிற்குள் காழ்புணர்ச்சியை வைத்துக் கொண்டு எங்களை போன்றவர்களை கட்சியிலிருந்து நீக்கியவர் தான் எடப்பாடி பழனிச்சாமி எனவும், பொதுக்குழுவை ஓ.பன்னீர்செல்வம் இல்லாமல் நடத்த முடியாது என அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்டவரும் முன்னாள் செய்தி தொடர்பாளருமான புகழேந்தி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

சென்னை பசுமை வழி சாலையில் உள்ள அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் இல்லத்தில் அதிமுகவின் முன்னாள் செய்தித் தொடர்பாளர் புகழேந்தி பன்னீர்செல்வத்தை சந்தித்து தனது ஆதரவைத் தெரிவித்தார்.

அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய புகழேந்தி, "கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டு நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு இன்று பன்னீர்செல்வத்தை சந்தித்தேன். எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையில் அதிமுக சின்னாபின்னமாகி வருகிறது.

துரோகம்! இபிஎஸ்-ஐ கட்சியை விட்டு கழட்டி விடலாம்! 'அவருக்கு’ அதிகாரம் இருக்கு! போட்டுடைத்த புகழேந்தி!

English summary

Edappadi Palanichamy was the one who expelled people like us from the party with a grudge in his mind, and Pukahendi, a former spokesperson who was expelled from the AIADMK, has harshly criticized him for not being able to hold a meeting without O. Panneerselvam.