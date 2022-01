பாக்ஸ்கான் தொழிற்சாலை மீண்டும் திறப்பு - 500 தொழிலாளர்களுக்கு மட்டும் அழைப்பு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஊழியர்கள் போராட்டம் காரணமாக மூடப்பட்ட பாக்ஸ்கான் தொழிற்சாலை இன்று மீண்டும் திறக்கப்பட்டுள்ளது. முதற்கட்டமாக 500 தொழிலாளர்களுக்கு மட்டும் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. பொங்கல் பண்டிகை வர உள்ளதால் குறைவான தொழிலாளர்களே பணிக்குத் திரும்பியுள்ளனர்.

ஸ்ரீபெரும்புதூர் அடுத்த சுங்குவார் சத்திரம் பகுதியில் ஆப்பிள் நிறுவனத்துக்கு செல்போன் உதிரி பாகம் தயாரிக்கும் பாக்ஸ்கான் தொழிற்சாலை இயங்கி வருகிவருகிறது.

சாமி சிலைகளை அவமதித்தபோது திராவிடர் கழகம் என்ன செய்தது? இந்து மக்கள் கட்சி கேள்வி.. வெடித்த விவாதம்!

English summary

The Foxconn factory, which was closed due to a strike by employees, has reopened today. Initially, only 500 workers were called. Fewer workers have returned to work as the Pongal festival approaches.