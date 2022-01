லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் "உடைத்த பிறகும்" அன்னபூரணி காலில் விழுவது ஏன்? பெருகும் போலிகள்.. என்ன உளவியல்?

Chennai

oi-Logi Ilangovan

சென்னை: ''அன்னபூரணி அம்மா ஆசி வழங்குகிறார்.. திரளாக வாருங்கள்..அம்மா அவதரித்து விட்டார்'' என கடந்த வாரம் சமூகவலைதளங்களில் இந்த செய்திதான் ஹாட்டாபிக். செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் அம்மா ஆடி.. சாரி ஆசி வழங்குகிறார் என்ற செய்தியும் பரப்பப்பட்டது. திடீர் திடீரென அவர் விடியோக்கள் வைரலாகிக் கொண்டிருந்தது.

அம்மா... மீண்டும் சாரி.. அன்னபூரணி காரில் இருந்து இறங்கி நடந்துவர, அவர் நடப்பதற்காகவே பூக்கள் தூவப்பட்டது. அந்தப்பூவில் மெதுவாக கைகளைத்தூக்கி மெதுவாக நடந்துவந்தார். அவருக்காகவே அமைக்கப்பட்ட பெரிய நாற்காலியில் அமர்ந்து, ஆசி வழங்கத்தொடங்கினார்.

ஆன்மீகம் பயந்தவனுக்கோ கோழைக்கானதோ அல்ல.. யூடியூப்பில் அன்னபூரணி

அம்மா..அம்மா என அங்கிருந்த எல்லோரும் காலில் விழுந்து ஆசி வாங்கிக் கொண்டிருந்தனர். இதை வீடியோவில் பார்க்கும் நமக்கே சற்று வித்தியாசமாக இருந்தது. முதல் வீடியோ பார்க்கும்போதே, அன்னபூரணியை சொல்வதெல்லாம் உண்மை நிகழ்ச்சியில் பார்த்த நியாபகம்.

கள்ளக்காதல் விவகாரத்தில் சிக்கி நிகழ்ச்சியிலேயே லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன் இவரை கிழித்துத் தொங்கவிட்டிருந்தார். காலங்கள் கடந்தபிறகு அதே அன்னபூரணி இப்போது ஆதிபராசக்தி அவதாரம் எடுத்திருக்கிறார். நம்மில் சிலரும் அவர் காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் பெற வரிசையில் காத்திருக்கிறோம்.

English summary

Article that talks about fake preachers. The psychological cause of the ever-increasing number of preachers is also explained. Detail Explanation given in this Article, why Annapoorani is doing preaches.