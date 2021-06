தாறுமாறாக உயரும் பெட்ரோல், டீசல் விலை - தமிழகத்தில் 22 மாவட்டங்களில் சதமடித்தது

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கொரோனா லாக்டவுன் காலத்திலும் பெட்ரோல் விலை தாறுமாறாக உயர்ந்து வருகிறது. இன்றும் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளதால் தமிழ்நாட்டில் 22 மாவட்டங்களில் பெட்ரோல் விலை சதமடித்துள்ளது. அதிகபட்சமாக கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் 101 ரூபாய் 50 பைசாவாக விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. தொடர் விலை உயர்வால் வாகன ஓட்டிகள் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

சர்வதேச எண்ணெய் நிறுவனங்களினால் பெட்ரோல், டீசல் விலை நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது. 5 மாநில தேர்தல் காரணமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த பெட்ரோல் டீசல் விலை மே மாதத்தின் தொடக்கத்தில் இருந்து தினசரியும் உயர்த்தப்பட்டு வருகிறது.

ஒவ்வொரு நாளும் புதிய உச்சத்தை தொட்டு விலை அதிகரித்துக் கொண்டே வருகிறது. கொரோனா லாக்டவுன் காலத்திலும் தினசரியும் விலை அதிகரிக்கப்பட்டு வருகிறது. பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு 30 காசுகள் அதிகரித்துள்ளது. அதே போல இன்று டீசல் விலை 23 காசுகள் அதிகரித்துள்ளது.

English summary

Petrol prices have been rising steadily during the Corona lockdown. Even today, petrol and diesel prices have gone up in 22 districts in Tamil Nadu. The maximum price of a liter of petrol in Kallakurichi district is 101 rupees 50 paise. Motorists are shocked by the series of price hikes.