“வார் ரூம்” அறிவுரை.. “அண்ணாமலையின் அவதூறு!” கட்சியிலிருந்து நீக்கியது ஏன்? காயத்ரி ரகுராம் கேள்வி

விமர்சனங்களை கடந்து செல்லுமாறு தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தொண்டர்களுக்கு அறிவுறுத்தி இருக்கும் நிலையில், அண்மையில் பாஜகவிலிருந்து நீக்கப்பட்ட காயத்ரி ரகுராம் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தன் மீது முன் வைக்கப்படும் விமர்சனங்கள் அவதூறுகளுக்கு பாஜக நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் பகிரங்கமாக உங்கள் கருத்துக்களை முன் வையுங்கள் என்று தெரிவித்த அண்ணாமலை, சிலரின் கருத்துக்களை கடந்து செல்லுமாறு அறிவுறுத்தி இருக்கும் நிலையில், அண்மையில் பாஜகவிலிருந்து நீக்கப்பட்ட காயத்ரி ரகுராம் அது குறித்து விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை பாஜகவினருக்கு எழுதிய கடிதத்தில், "கடந்து செல்ல கற்றுக்கொள்ளுங்கள்! பலரின் தியாகத்தாலும், பலரின் அயராத உழைப்பாலும் வளர்ந்த நமது கட்சி, விமர்சனங்களுக்கு அஞ்சுவதா? விமர்சனங்கள் நமது கட்சியின் வளர்ச்சிக்கான உரம்.

ஆக்கபூர்வமான விமர்சனங்களை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். அவதூறுகளை ஒதுக்கி தள்ளுங்கள். சமீப காலமாக என் மீது சமூக வலைத்தளங்களில் வைக்கப்படும் விமர்சனங்களுக்கு நமது கட்சியின் சகோதர சகோதிரிகளும் தன்னார்வலர்களும் மிக ஆக்ரோஷமாக எதிர்வினையாற்றி வருவதாக அறிகிறேன்.

English summary

While Tamil Nadu BJP chief Annamalai has advised the activists to move past the criticism, Gayathri Raghuram, who was recently expelled from the BJP, has raised a question.