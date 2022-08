பொதுமக்கள் தோளில் சுமை ஏற்றும் திமுக அரசு! மின்கட்டண உயர்வை திரும்ப பெறுங்க.. கொதித்த ஜிகே வாசன்

Chennai

சென்னை: மின்சார வாரியம் நிதி சுமையில் இருந்து விடுபட தமிழ்நாடு மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையம் மின்சார கட்டணத்தை உயர்த்தாமல் மாற்று வழியில் வருமானத்தை ஈட்ட வேண்டுமே தவிர பொதுமக்கள் தலையிலும், சிறு, குறு தொழில் நிறுவனங்கள் தோள்களிலும் சுமையை ஏற்றக் கூடாது. அனைத்துத் தரப்பு மக்களின் எண்ணங்களைப் பிரதிபலிக்கும் வகையில் மின் கட்டண உயர்வு அறிவிப்பை தமிழக அரசு கைவிட வேண்டும் என தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் ஜிகே வாசன் கூறியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் மின்சார கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளதற்கு பல்வேறு கட்சி தலைவர்கள் கடும் எதிர்ப்பை தெரிவித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராக இருக்கும் ஜிகே வாசன், திமுக அரசை கடுமையாக விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

மின்கட்டண உயர்வுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஜிகே வாசன் புள்ளிவிபரங்களை கூறி விமர்சித்துள்ளதோடு, மின்கட்டண உயர்வை திரும்ப பெற வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார். இதுதொடர்பாக ஜிகே வாசன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:

In order to get rid of the financial burden on the Electricity Board, the Tamil Nadu Electricity Regulatory Commission should generate income in alternative ways without increasing the electricity tariff and should not put the burden on the shoulders of the public and the small and micro enterprises. Tamil State Congress President GK Vasan has said that the Tamil Nadu government should abandon the announcement of electricity tariff hike to reflect the thoughts of people from all walks of life.