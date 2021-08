பிரச்சனை வரும் முன்பே உஷாரான தமிழக அரசு..சென்னை, கோவை போல்..மற்ற பகுதிகளுக்கும் வருகிறது கட்டுப்பாடு

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு பெரிய அளவில் பாதிக்கும் முன்பே இந்த முறை உஷாரான தமிழக அரசு, கொரோனாவின் தொற்று எளிதில் பரவ வாய்ப்பு உள்ளதாக கருதப்படும் கூட்டம் அதிகம் கூடும் வணிக பகுதிகளை மொத்தமாக மூட உத்தரவிட்டது.

இதன் காரணமாக சென்னையில் கடைகள் மூடப்பட்டன. கோவையில் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. மற்ற பகுதிகளிலும் லாக்டவுன் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட வாய்ப்பு உள்ளது.

இந்தியாவில் நவம்பரில் கொரோனா 3-வது அலை உச்சம் பெறும்.. ஆய்வில் பரபரப்பு தகவல்.. ஷாக் ரிப்போர்ட்!

தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் பெரிய அளவில் உச்சம் பெறவில்லை. கட்டுக்குள் தான் இருக்கிறது. ஆனால் அண்டை மாநிலமான கேரளாவில் மிகப்பெரிய அளவில் உயர்ந்து வருவதால், கட்டுப்பாடுகளை அதிகரித்து வருகிறது தமிழக அரசு. கேரளாவில் இருந்து வருபவர்கள் கட்டாயம் இரண்டு டோஸ் தடுப்பூசி போட்டதற்கான சான்றிதழ்கள் வேண்டும் அல்லது கொரோனா நெகட்டிவ் சான்றிதழ் வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டுள்ளது தமிழக அரசு. எல்லையில் சோதனையை தீவிரமாக்கியும் வருகிறது.

English summary

Even before the corona virus outbreak hit the state the vigilant Tamil Nadu government this time ordered the complete closure of business areas where crowds are more likely to spread the corona infection. Shops in Chennai were closed due to this. Restrictions have been imposed in Coimbatore.