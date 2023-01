’தமிழ்நாடு’ பெயரை மாற்ற சொல்லலையே! எனது பேச்சை தப்பாக புரிஞ்சுகிட்டாங்க! ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி விளக்கம்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : காசி மற்றும் தமிழ்நாட்டுக்கு இடையே உள்ள தொடர்பை குறிக்க தமிழகம் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தினேன் எனவும், எனது கண்ணோட்டத்தை தமிழ்நாட்டின் பெயரை மாற்றுவதற்கான பரிந்துரை போல பொருள் கொள்வது தவறானது மற்றும் யதார்த்தத்துக்கு புறம்பானது என ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தரப்பில் விளக்கமளிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு ஆளுநர் மாளிகையில் காசி தமிழ்ச் சங்கம் விழா தொடர்பான நிகழ்ச்சியில் பேசிய ஆளுநர் தமிழ்நாட்டை தமிழகம் என்று அழைப்பது சரியாக இருக்கும் என கூறியதாக குற்றம் சாட்டி திமுக உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகளும் கடுமையான கண்டனங்களை முன்வைத்தன.

ஏற்கனவே ஆளுநரை மாற்ற வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்த நிலையில் இந்த விவகாரம் தமிழகம் முழுவதும் பலத்த கண்டனங்களை பெற்றது. மேலும் ஆளுநருக்கு தமிழக சட்டசபையிலும் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டதும் குறிப்பிடத்தக்கது..

ரெடியா? தமிழகம் முழுவதும் பொங்கல் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கம்.. நாளை டிக்கெட் முன்பதிவு.. முழுபட்டியல்

English summary

Governor RN Ravi has explained that I have used the word Tamil Nadu to denote the connection between Kashi and Tamil Nadu and to interpret my view as a suggestion to change the name of Tamil Nadu is wrong and unrealistic.