"குருமூர்த்தி" வீசிய வெடி.. அமித்ஷா காதில் கிசுகிசுத்து.. கலங்கும் எடப்பாடி டீம்.. அந்த 10 நிமிடம்?

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: அமித்ஷாவின் சென்னை வருகையானது பல்வேறு அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தி வருகிறது.. அது தொடர்பான முக்கிய தகவல் ஒன்றும் பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது.

பாஜக இந்த முறை தமிழகத்தை குறி வைத்தே தன்னுடைய தேர்தல் பிளானை நடத்தி வருகிறது.. காரணம், நம் நாட்டில் உள்ள 31 மாநிலங்களில் 18 மாநிலங்களில் பாஜக ஆட்சி செய்து வருகிறது...

இதில், 2 மாநிலங்களில் மட்டுமே காங்கிரஸ் ஆட்சியில் உள்ளது... மற்ற மாநிலங்களில் குறிப்பாக அடுத்து வரும் தேர்தல்களில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற முனைப்பில்தான், ஆபரேஷன் தாமரை கையில் எடுக்கப்பட்டுள்ளது..

25 + 10.. பட்ட பாடெல்லாம் போச்சே.. அமித்ஷாவின் ஆபரேஷன் 25.. எடப்பாடி இல்லாத பாஜகவா?.. கருகுமா தாமரை

English summary

Has Gurumurthy talked to Amit Shah about OPS and What did Amit Shah say to the BJP Executives