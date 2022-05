தலையில்லாமல் எரிந்த உடல்! ஏரியா பிரிப்பதில் போலீசாருக்குள் தகராறு! சடலம் முன் சண்டை போட்ட வினோதம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னை திருவேற்காடு அருகே தலையில்லாமல் உடல் முழுவதும் எரிந்த நிலையில் ஆண் சடலம் கிடந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், போலீசார் இடையே எல்லை பிரச்சினையால் உடலை எடுப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டதாக புகார் எழுந்துள்ளது.

திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருவேற்காடு அடுத்த மேட்டுப்பாளையம் பாரிவாக்கம் செல்லும் சாலை அருகே உள்ள குப்பைமேட்டில் தலையில்லாமல் முழுவதும் எரிந்த நிலையில் ஆண் சடலம் கிடந்தது.

இதனால் அதிர்ச்சியடைந்து அவ்வழியாக சென்ற மக்கள் அலறியடித்து ஓடிய நிலையில், அப்பகுதியைச் சேர்ந்த சிலர் தங்களுக்கு தெரிந்த காவல்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். இதனால் அங்கு சிறிது நேரத்திலேயே கூட்டம் கூட தொடங்கியது.

English summary

The incident in which the headless body of a man was found lying on the ground near Thiruverkadu in Chennai has caused a great deal of consternation.