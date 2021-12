8 மணி நேர கனமழை.. போக்குவரத்து நெரிசல்.. நடுவழியில் நிற்கும் ஆம்புலன்ஸ்கள்..மொத்தமாக முடங்கிய சென்னை

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: சென்னையில் கடந்த மாதம் பெய்த வரலாறு காணாத மழையின் பாதிப்பில் இருந்தே மக்கள் இன்னும் மீண்டு வராத நிலையில் இன்று 8 மணி நேரத்துக்கும் மேலாக கனமழை கொட்டி தீர்த்து வருகிறது.

மார்கழி பிரதோஷம், அமாவாசை - டிசம்பர் 31 முதல் ஜனவரி 3 வரை சதுரகிரி மலைக்கு செல்ல அனுமதி

கிண்டி, மயிலாப்பூர், எழும்பூர், மந்தைவெளி, மீனம்பாக்கம், நந்தனம், என பல்வேறு நகர்ப்புற பகுதியிலும், ஆவடி, அம்பத்தூர் என புறநகர் பகுதியிலும் மழை தொடர்ந்து கொட்டி வருகிறது.

English summary

Heavy traffic congestion has been reported in many parts of Chennai such asVadapalani, Egmore, Aiyaram Vilakkumayilapur RK Road, Rayapettai due to water logging in many places in Chennai