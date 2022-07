இடி மின்னலுடன் 12 மாவட்டங்களில் வெளுத்து வாங்கப்போகும் கனமழை..நல்ல செய்தி சொன்ன வானிலை மையம்

Chennai

சென்னை: நீலகிரி, ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரி, சேலம், கரூர், நாமக்கல், திருப்பத்தூர்,கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல் மாவட்டங்களின் மலை பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் நீலகிரி மாவட்டம் பந்தலூர் தாலுகா அலுவலகம், நடுவட்டம் பகுதிகளில் தலா 9 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. கிளென்மார்கன், ஹரிசன் எஸ்டேட், சேரங்கோடு பகுதிகளில் தலா 7 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. சின்னக்கல்லார், பார்வூட் பகுதிகளில் தலா 5 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

கூடலூர் பஜார், கொடைக்கானல் பகுதிகளில் தலா 4 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. இளையங்குடி, சின்கோனா, செருமுள்ளி, வால்பாறை, வூட் பிரையர் எஸ்டேட், மேல் கூடலூர், வால்பாறை தாலுகா அலுவலகம், ராசிபுரம், அவினாசி, வாணியம்பாடி ARG பகுதிகளில் தலா 3 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

The Chennai Meteorological Department has announced that there is a chance of heavy rain at one or two places in the hilly areas of Nilgiri, Erode, Krishnagiri, Dharmapuri, Salem, Karur, Namakkal, Tirupattur, Coimbatore, Tirupur, Theni and Dindigul districts.