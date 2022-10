சில் சில் மழையே! பாட்டு பாட தயாரகுங்க மக்களே! ‘இந்த’ மாவட்டங்களில் வெளுத்து வாங்கப் போகும் கனமழை!

Chennai

oi-Mohan S

சென்னை: தெற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நிலவும் வளி மண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக, தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் அடுத்த 5 நாட்களுக்கு கன மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. சென்னையின் ஒருசில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது.

வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்குவதற்கு முன்பாகவே, கடந்த சில தினங்களாக தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது.

குறிப்பாக, சென்னையில் கடந்த சில தினங்களாக அதிகாலை முதல் பரவலாக மழை கொட்டி வருகிறது. இதேபோல், சென்னையின் புறநகர் பகுதிகளிலும் மழை பெய்து வருகிறது. சென்னையின் அண்டை மாவட்டங்களான திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் பரவலாக கனமழை பெய்து வருகிறது.

English summary

According to the Meteorological Department, there is a possibility of heavy rain in various districts of Tamil Nadu for the next 5 days. Heavy rain likely in a few places in Chennai.