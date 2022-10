இடி மின்னலுடன் வெளுத்து வாங்கப்போகும் கனமழை..5 நாட்களுக்கு உஷார்..சூறாவளி..மீனவர்களும் கவனம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: குமரிக்கடல் பகுதிகளில் நிலவும் வளி மண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக, இன்றும், நாளையும் 16 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. இன்று குமரிக்கடலின் தெற்கு பகுதியில் சூறாவளிக்காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் கடலுக்குள் செல்ல வேண்டாம் எனவும் வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

தமிழகத்தில் பல ஊர்களில் மாலை நேரங்களில் மழை பெய்தாலும் பகல் நேரங்களில் சுள்ளென வெயில் அடிக்கிறது. நேற்றைய தினம் நெல்லை, தென்காசி உள்ளிட்ட பல ஊர்களில் பரவலாக மழை பெய்தது. மதுரையில் கொட்டித்தீர்த்த கனமழையால் குடியிருப்புகளுக்குள் வெள்ள நீர் தேங்கியுள்ளது.

இதனிடையே குமரிக்கடல் பகுதிகளில் நிலவும் வளி மண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக, இன்று முதல் 16ஆம் தேதி வரைக்கும் தமிழ்நாடு, புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அநேக இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

English summary

The Chennai Meteorological Department has announced that 16 districts are likely to receive heavy rain today and tomorrow due to the low circulation of the tropical cyclone over the Kumari Kadal areas.