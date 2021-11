தெளிய விட்டு தெளிய விட்டு தாக்கும் மழை...காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையால் 3 நாட்களுக்கு அதிகனமழை

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நவம்பர் மாதத்தில் 3வது முறையாக வங்கக்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக உள்ளது. 24 மணி நேரத்தில் உருவாகும் காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையால் தமிழ்நாட்டில் நாளை முதல் 3 நாட்களுக்கு கன மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாகவும், காரைக்கால், புதுச்சேரி, கேரளாவில் அதி கன மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை மற்றும் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலத்தால் கடந்த சில வாரங்களாக கனமழை பெய்தது. திருவள்ளூர் தொடங்கி கன்னியாகுமரி வரைக்கும் ஏரி, குளங்கள் நிரம்பி வழிகின்றன. அணைகள் நிரம்பியுள்ளதால் ஆறுகளில் உபரி நீர் திறந்து விடப்படுகிறது.

காவிரியாற்றிலும் கொள்ளிடம் ஆற்றிலும் பல ஆயிரம் கனஅடிநீர் வெளியேற்றப்படுகிறது. தென்பெண்ணை, பாலாற்றில் விநாடிக்கு ஒரு லட்சம் கனஅடிக்கு மேல் தண்ணீர் வெளியேற்றப்படுவதால் கடலூர், திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்கள் தண்ணீரில் தத்தளிக்கின்றன. ஆற்றங்கரையோரம் கட்டப்பட்டிருந்த வீடுகளில் தண்ணீரில் அடித்துச்செல்லப்பட்டன.

English summary

The Bay of Bengal formed for the 3rd time in November. The Indian Meteorological Department has forecast heavy rains in Tamil Nadu for the first three days of tomorrow and in Karaikal, Pondicherry and Kerala for the next three hours.