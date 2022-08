உண்மையிலேயே ‘லெஜண்ட்’ தான்! அண்ணாச்சி அருள் சத்தமின்றி செய்த 3 சாதனைகள்! சூப்பர் ஸ்டார் கூட பண்ணலை!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : லெஜெண்ட் சரவணா ஸ்டோர்ஸ் உரிமையாளர் 'லெஜன்ட்' சரவணன் அருள் நடிப்பில் வெளியாகி உள்ள 'லெஜெண்ட்' திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்று வந்துள்ள நிலையில் சப்தமின்றி தமிழ் சினிமா உலகில் மூன்று சாதனைகள் செய்துள்ளதாகவும், இதுவரை அதனை சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி கூட செய்யவில்லை என்கின்றனர் திரைப்பட விமர்சகர்கள்.

இரட்டை இயக்குனர்களான ஜேடி - ஜெர்ரி இயக்கத்தில் அருள் சரவணன் அறிமுக நடிகராக நடித்துள்ள படம் 'தி லெஜண்ட்' படம் கடந்த ஜூலை மாதம் 28ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.

அண்ணாச்சி சரவணனுடன் நாயகியாக ஊர்வசி ரவுடேலா, கீதிகா திவாரி, மறைந்த நடிகர் விவேக், யோகிபாபு, நாசர், ரோபோ ஷங்கர் என நட்சத்திர பட்டாளமே நடித்திருந்த நிலையில், ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் இசையமைத்திருந்தார். படத்தின் பாடல்களும் யூட்யூபில் மில்லையன்களை கடந்தது.

