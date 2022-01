கவலை வேண்டாம்.. காலேஜ் திறந்தாலும் ஆன்லைன்லதான் தேர்வு.. உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி அறிவிப்பு

Chennai

சென்னை: கல்லூரிகளில் ஏற்கனவே அறிவித்தபடி ஆன்லைன் தேர்வுகள் திட்டமிட்டபடி நடைபெறும் எனவும்,

ஆன்லைன் தேர்வுகள் முடிந்த பிறகு மாணவர்கள் கல்லூரிக்கு வர வேண்டும் என உயர் கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி கூறியுள்ளார்.

கொரோனா பரவல் காரணமாக தமிழகத்தில் கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பள்ளி கல்லூரிகள் மூடப்பட்டு ஆன்லைன் முறையில் வகுப்புகள் நடைபெற்றன. மேலும் தேர்வுகளும் ஆன்லைன் மற்றும் ஆஃப்லைன் முறையில் நடைபெற்று வந்தன.

கொரோனா பரவலை கருத்தில் கொண்டு பொறியியல் தொழில்நுட்ப கல்லூரிகள் மற்றும் கலை கல்லூரிகளுக்கான செமஸ்டர் தேர்வுகள் மற்றும் அரியர் தேர்வுகள் ஆன்லைன் வழியாக பிப்ரவரி 1 முதல் 20 தேதி வரை நடத்தப்படும் என உயர் கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி ஏற்கனவே தெரிவித்திருந்தார்.

English summary

Higher Education Minister Ponmudi has said that online examinations in colleges will be held as already announced and students should come to the college after the completion of online examinations.