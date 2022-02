ஹிஜாப்பும், காவித்துண்டும்.. பிஞ்சிலேயே இப்படியா.. பேசாமல் இதை செய்யுங்க.. டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி யோசனை

Chennai

சென்னை: இந்தியா முழுமைக்கும் ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் மத்தியில் சீருடைகளை அமல்படுத்த மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத் துறையும், அந்தந்த மாநில கல்வித் துறையும் இணைந்து செயல்படுத்த வேண்டும் என்று டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.

கர்நாடக மாநிலம் உடுப்பியில் உள்ள சில கல்லூரிகளில் ஹிஜாப் அணிந்த பெண்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்படுவதாக சமீப காலமாகவே சில புகார்கள் வந்துகொண்டிருக்கின்றன.

இந்நிலையில், மங்களூருவில், இஸ்லாமிய மாணவிகள் ஹிஜாப் அணிந்து கல்லூரிகளுக்கு வருவதற்கு எதிராக சில இந்து அமைப்புகள் போராட்டம் நடத்தியிருக்கிறார்கள்.

சட்டசபைக்கு நான் ஹிஜாப் அணிந்து வருவேன் - முடிந்தால் என்னை தடுங்கள் - சவால் விடும் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ

hijab and saffron: Dr Krishnasamy insists, action should be taken to implement uniforms among teachers and students all over India