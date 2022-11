தமிழில் பேசும் பிரதமர்.. மறுபுறம் இந்தி திணிப்பு? ரோஜ்கார் மேளாவில் இந்தி பேனர்.. மீண்டும் சர்ச்சை!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சென்னை உட்பட நாடு முழுவதும் 45 இடங்களில் நடைபெற்ற ரோஜ்கார் மேளா நிகழ்வில் முழுக்க முழுக்க இந்தியிலேயே பேனர்கள் அமைக்கப்பட்டிருந்தது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கும் வகையில், இன்று சென்னையில் நடத்தப்பட்ட ரோஜ்கார் மேளா நிகழ்வில் இந்தியில் பேனர் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை ஆவடியில் உள்ள சி.ஆர்.பி.எஃப்பில் மத்திய அமைச்சர் எல்.முருகன் பங்கேற்று 208 பேருக்கு பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கினார். அந்த நிகழ்ச்சியின் மேடை உட்பட பல இடங்களில் இந்தியிலேயே விளம்பர பேனர்கள் அமைக்கப்பட்டிருந்ததால் சலசலப்பு ஏற்பட்டது.

Banners in Hindi was placed at the Rojfar Mela event held in Chennai today. There was a commotion as advertisement banners were in many places including the stage of the program where Union Minister L. Murugan participated.