சென்னையில் 38 ஆண்டுகளாக.. இஃப்தார் நோன்பு திறக்கும் முஸ்லிம்களுக்கு உணவு வழங்கும் இந்துக்கள்

சென்னை: திருவல்லிக்கேணியில் அமைந்துள்ள வரலாற்று சிறப்புமிக்க வாலாஜா பள்ளிவாசலில் நோன்பு திறக்க வரும் இஸ்லாமியர்களுக்கு 38 ஆண்டுகளாக இந்துக்கள் பழங்கள் உணவுப் பொருட்களை வழங்கி வருகின்றனர்.

ரமலான் மாதம் தொடங்கி இருப்பதை அடுத்து உலகம் முழுவதும் உள்ள இஸ்லாமியர்கள் நோன்பு நோற்று வருகின்றனர். தமிழகத்திலும் கடந்த ஞாயிறு முதல் இஸ்லாமியர்கள் நோன்பு இருந்து வருகின்றனர்.

வழக்கமாகவே ரமலான் மாதம் நோன்பை வைத்து பல்வேறு மதநல்லிணக்க நிகழ்வுகள் தமிழ்நாட்டில் நடைபெறுவது வழக்கம்

For 38 years, Hindus have been serving fruits and food to Muslims who come to break the fast in iftar at the historic Walaja Mosque in Chennai Triplicane.