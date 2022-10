பராசக்தி ஹீரோடா! கணேசமூர்த்தி “சிவாஜி”ஆன கதை.. பின்னணியில் பெரியார், அண்ணா - முதல்வர் ஸ்டாலின் பதிவு

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசனின் 95 வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அவரது உருவபடத்துக்கு மலர்தூவி மரியாதை செலுத்திய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அவருக்கு சிவாஜி என்ற பெயர் எப்படி வந்தது என்ற சுவாரஸ்ய தகவலை பகிர்ந்து இருக்கிறார்.

தமிழ் திரையுலகில் நடிப்பு நாயகனான நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசனின் 95-வது பிறந்தநாள் இன்று கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இதனை முன்னிட்டு இன்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அவரது உருவ படத்திற்கு மலர்தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.

சென்னை ஆர்.ஏ.புரத்தில் அமைந்து இருக்கும் மணிமண்டபத்திற்கு வெளியே நடிகர் சிவாஜி கணேசனின் வெண்கல சிலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மக்கள் பார்வையில் தென்படும் வகையில் சிவாஜி சிலையை அமைக்குமாறு கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்ட நிலையில் அதன்படியே வெண்கல சிலை வெளியே அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசனின் 95வது பிறந்தநாள்.. புகைப்படத்திற்கு மலர்தூவி ஸ்டாலின் மரியாதை

English summary

Tamilnadu CM MK Stalin pain tribute to Actor Shivaji Ganesan and posted those pictures in his facebook account. He said that, Periyar and Arignar anna are the reason for Shivaji's name change. He said that Periyar gave the name 'Shivaji' to him.