மண்ட மேல இருக்குற கொண்டைய மறந்துட்டோமே! நகைக் கடையில் கைவரிசை! கொள்ளையன் சிக்கியது இப்படித் தானாம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தாம்பரம் அருகே தங்கம் மற்றும் வைரம் விற்பனை செய்யும் கடையில் பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள நகைகள் திருடி சென்ற அசாம் மாநிலத்தை சேர்ந்த கொள்ளையனை போலீசார் மேல் சட்டயை அடையாளமாக வைத்து இரண்டு மணி நேரத்தில் கைது செய்தனர்

தாம்பரம் - வேளச்சேரி பிரதான சாலையில் கௌரிவாக்கம் பகுதியில் ப்ளூ ஸ்டோன் என்ற தங்கம் மற்றும் வைர நகைகள் விற்பனை செய்யும் கடை உள்ளது,

இங்கு நேற்று இரவு வழக்கம் போல வியாபாரம் முடிந்த பின்னர் கடையை பூட்டிவிட்டு ஊழியர்கள் வீட்டிற்கு சென்றுள்ளனர்,

காந்தாரி, புளுகுமூட்டை, பாஜகவுக்காக நாடகம்- ஆளுநர்- இபிஎஸ் சந்திப்பு- அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு சாடல்

English summary

Police arrested a thief from Assam state who stole jewelery worth several lakhs of rupees from a gold and diamond shop near Tambaram and arrested him within two hours.