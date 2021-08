Madras Day: மெட்ராஸ் பாஷை உருவானது எப்படி தெரியுமா.. ஷோக்கா பேசி பிகிலு வாங்கிட்டாங்கப்பா நடிகர்கள்!

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: மெட்ராஸ் டே கொண்டாடப்படும் இந்த நேரத்தில், "மெட்ராஸ் பாஷை" அல்லது "சென்னை பாஷை" சொல்லாடலை யாரும் எளிதாக கடந்து போய்விட முடியாது.

இன்னா..ப்பா, குந்துப்பா.. நாஷ்டா துன்னியா.. ரொம்ப பேஜாரா கீதுப்பா.. இப்படி யாராவது உங்களிடம் பேச்சுக் கொடுத்தால், முகம் சுளிப்பவரா நீங்கள். தேவையில்லை. இந்த பாஷையின் பின்னணியில் பெரும் வரலாறும், இலங்கிய செழுமையும் கூட உள்ளது.

சென்னையில் மட்டும் பிரத்தியேகமாக பயன்படுத்தப்படும் இதுபோன்ற வார்த்தைகளின் மூலம் எது? பின்னர் நடிகர்கள் மூலம் எப்படி அது தமிழகம் முழுக்க பரவியது. வாங்க பார்க்கலாம்:

மலை கோயிலில் சாமியாடிய பூசாரி.. கால் தவறி 100அடி உயரத்திலிருந்து விழுந்து பலி.. பதற வைக்கும் வீடியோ

English summary

Many Tamil actors speaking Madras bashai (Chennai language) in movies which is well appreciated by the people of Tamil Nadu and Chennai language has it's own history. How Chennai language became popular? and how Chennai language born? here is the detail.