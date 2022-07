ப்பா.. பும்ரா கேப்டன்சியில் "இதை" நோட் பண்ணீங்களா? அவ்வளவு பிரஷரிலும்.. "பழைய" அவமானங்களுக்கு பதிலடி

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை; இந்திய டெஸ்ட் அணியின் கேப்டனாக தன்னுடைய முதல் போட்டியிலேயே பும்ரா கலக்கி உள்ளார். பேட்டிங்.. பவுலிங் இரண்டிலும் சிறப்பாக ஆடியவர்.. இன்னொரு பக்கம் கேப்டன்சியிலும் கவனிக்க வைத்துள்ளார்.

இந்தியா இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான கடைசி டெஸ்ட் போட்டி தற்போது நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. ஏற்கனவே நடந்த 4 போட்டிகளில் இந்தியா 2-1 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் முன்னிலை வகிக்கிறது.

அதன்பின் கொரோனா காரணமாக 5வது டெஸ்ட் போட்டி தள்ளி வைக்கப்பட்டது. தற்போது ஐபிஎல்லுக்கு பின்பாக மீண்டும் 5வது டெஸ்ட் போட்டி எட்க்பாஸ்டன் மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

How does Bumrah captain team India in his first test? What does help him against England? How does Bumrah captain team India in his first test? What does help him against England? இந்திய டெஸ்ட் அணியின் கேப்டனாக தன்னுடைய முதல் போட்டியிலேயே பும்ரா கலக்கி உள்ளார். பேட்டிங்.. பவுலிங் இரண்டிலும் சிறப்பாக ஆடியவர்..