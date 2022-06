வெளுக்கும் "இலை".. "நழுவும் தலை".. ஓஹோ இதான் டீலா.. "அந்த ஒரு நிமிடம்".. திணறிய ஓபிஎஸ்.. என்னாச்சு?

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் கட்சி சென்றுவிடக்கூடாது என்பதில் ஓபிஎஸ் தீவிரமாக இருந்து வரும் நிலையில், அதுகுறித்த தகவல்கள் அதிமுக வட்டாரத்தில் பரபரபத்து வருகின்றன.

ஒற்றை தலைமை விவகாரம் விஸ்வரூபமெடுத்து வருகிறது.. இது தொடர்பாக எடப்பாடி டீம் ஒரு பக்கமும், ஓபிஎஸ் டீம் மறுபக்கமும் தனித்தனியாக விவாதித்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.

இரட்டை தலைமை மட்டுமே இருக்க வேண்டும் என்ற ஓபிஎஸ்ஸின் பேச்சு, அவ்வளவாக கட்சிக்குள் எடுபடாத நிலைமை உள்ளது.

ஓஹோ.. “எல்லாமே பிளான்” அங்கே சொல்ல, இங்கே ஏற்பாடு நடக்க.. எடப்பாடி உற்சாகத்திற்கு காரணம் இதுதானா?

English summary

How does the aiadmk go to Edappadi Palanisamy and Is ops doing politics against edapadi எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் அதிமுகவை விட்டுத்தர ஓபிஎஸ் தயாராக இல்லை