3 புள்ளிகளுக்கு செக்.. "மோப்பம்" பிடித்த பாஜக.. பறந்து வந்த மேலிட ஆர்டர்.. திமுக சமாளிக்குமா?

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: திமுகவுக்கு மாற்று தாங்கள் என்பதை நிரூபிக்கும் சாத்தியக்கூறுகளை நோக்கி தமிழக பாஜக நகர்ந்து வருகிறது.. இதற்காக 3 பேரையும் குறி வைத்துள்ளதாம்..!

சமீப காலமாகவே, பாஜகவின் நடவடிக்கைகள் திமுகவுக்கு எரிச்சலை கிளப்பிவிட்டு வருகிறது.. திமுகவை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டங்களையும் அறிவித்து, அதை நடத்தியும் வருகிறது..

அறிக்கைகள், ட்வீட் பதிவுகள் மூலமும் முதல்வர் ஸ்டாலினை விமர்சித்தும் வருகிறது.. இவைகள் எல்லாம் சேர்ந்து திமுக அரசுக்கு கடுமையான நெருக்கடியை ஏற்படுத்தி வருவதாகவே தெரிகிறது.

English summary

How is the BJP going to become an alternative to the DMK and Targeted at three politicians? எடப்பாடி பழனிசாமி, சசிகலா, டிடிவி தினகரனுக்கு சிக்கல்கள் கூடியுள்ளன