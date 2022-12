அதிர வைக்கும் “அந்தரங்க மாஃபியா”.. கழுகுபோல் காத்திருக்கும் கேமரா! ஹோட்டலில் கண்டுபிடிப்பது எப்படி?

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தமிழ்நாடு உட்பட நாடு முழுவதும் ஹோட்டல் அறைகளின் மறைவிடங்களில் ரகசிய கேமராக்களை பொருத்தி அந்தரங்க வீடியோக்களை, நிர்வான வீடியோக்களை பதிவு செய்து மிரட்டுவதும், ஆபாச படங்களை வெளியிடும் இணையதளங்களும் விற்பதும் தொடர் கதையாகி வருகிறது. இந்த சூழலில் ஹோட்டல் அறைகளில் ரகசிய கேமராக்களை கண்டுபிடிப்பது எப்படி? என்பதை பார்ப்போம்.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பாக உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் நொய்டாவில் உள்ள பிரபல தங்கும் விடுதி ஒன்றின் அறையில் ரகசிய கேமரா பொறுத்தப்பட்டு இருந்தது. இந்த விவகாரம் வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

இந்த வழக்கில் 2 பேரை கைது செய்து போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இவர்கள் இருவரும் ஹோட்டல் அறைகளில் ரகசிய கேமராக்களை வைத்து, அதில் தங்கும் நபர்களின் அந்தரங்க காட்சிகளை பதிவு செய்து பகிர்வது இவர்களின் வழக்கம்.

English summary

In Tamil Nadu and other parts of the country, hidden cameras fixed the hotel rooms are used to record and intimate and nude videos to threaten and selling to websites that publish pornographic videos. How to find hidden cameras in hotel rooms? Let's see that.