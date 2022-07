அன்புக்கு நன்றி...நலமாக இருக்கிறேன்..கவலை வேண்டாம் - பா.ம.க. நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நான் நலமாக இருக்கிறேன் என்று கொரோனா தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள டாக்டர் ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார். எனது உடல்நிலை தேறி வருகிறது. அடுத்த சில நாட்களில் முழுமையாக நலம் பெற்று விடுவேன்.

பாட்டாளி சொந்தங்கள் உள்ளிட்ட அனைவரும் இது குறித்து கவலை கொள்ள வேண்டாம் என்றும் பதிவிட்டுள்ளார்.

பா.ம.க. நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ், 82 தனது மனைவி சரஸ்வதி அம்மாளுடன் விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனம் அருகே உள்ள தைலாபுரம் தோட்டத்தில் வசித்து வருகிறார்.

டாக்டர் ராமதாஸ் கடந்த சில வாரங்களாக சென்னை உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் நடந்த கட்சி நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொண்டு தொண்டர்களை சந்தித்து வந்தார்.

English summary

PMK Founder Dr. Ramadoss tweets: (பாமக நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ் ட்வீட்) Dr. Ramadoss, who is suffering from corona infection, said that I am fine. My health is improving. I will be fully recovered in the next few days. He also posted that everyone including Patali natives should not worry about this.