இந்த ரகசியம் செல்லூர் ராஜூக்கு தான் தெரியும்.. எனக்கு தெரியாது.. அமைச்சர் ஐ பெரியசாமி பொளேர்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : பயிர்கடன் தள்ளுபடி விவகாரம் குறித்து சட்டசபையில் நேற்று பேசிய கூட்டுறவு துறைஅமைச்சர் ஐ பெரியசாமி, அதிமுக ஆட்சியில் பயிர் கடன் தள்ளுபடி செய்ய 3 நாளில் 16 லட்சம் பேரின் பட்டியலை தயாரித்தது எப்படி? என்று கேள்வி எழுப்பியதுடன், இந்த ரகசியம் செல்லூர் ராஜுக்குத்தான் தெரியும், தனக்கு தெரியாது என்றார்.

தமிழக சட்டப்பேரவையில் நேற்று கூட்டுறவு மற்றும் உணவுத் துறை மானியக்கோரிக்கை மீதான விவாதத்துக்கு அமைச்சர் ஐ பெரியசாமி பதில் அளித்து பல்வேறு அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார்.

அப்போது அவர் பேசும் போது , அதிமுக ஆட்சியில் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடியில் ரூ.516 கோடி முறைகேடு நடைபெற்றிருப்பதாகவும், நாமக்கல், சேலம் மாவட்டத்தில் மட்டும் ரூ.503 கோடி முறைகேடு நடைபெற்றிருப்பதாகவும் கூறினார்.

வேக்சின் போட்ட பெண்களின் தாய்ப்பாலில் கொரோனா ஆன்டிபாடி.. குழந்தைகளை பாதுகாக்கும்-ஆய்வில் நல்ல செய்தி

English summary

How did the AIADMK regime prepare a list of 16 lakh people in 3 days to waive crop loans? I periyasamy said that only sellur Raju knew and did not know this secret.