எவ்ளோ தட்டியும் கதவை திறக்கல.. பால்கனி வழியாக இறங்க முயன்ற இளம்பெண்ணுக்கு நேர்ந்த கொடூரம்!

Chennai

சென்னை : ஜாம் பஜார் பகுதியில் வசித்து வந்த ஆண் நண்பரை பார்ப்பதற்காக வந்த பெண் ஒருவர் மூன்றாவது மாடியிலிருந்து தவறி கீழே விழுந்து உயிரிழந்துள்ளார்.

சென்னை ஜாம் பஜாரில் தங்கி, சிவில் சர்வீஸ் தேர்வுக்காக பயிற்சி பெற்று வரும் 25 வயதான அந்தப் பெண் 3வது மாடியிலிருந்து தவறி விழுந்து பலியானார்.

நண்பர் கதவைத் திறக்காததால் 3வது மாடியில் இருந்து புடவையை கட்டி பால்கனியில் இறங்க முயன்றபோது தவறி கீழே விழுந்து இளம்பெண் உயிரிழந்துள்ளார்.

English summary

IAS aspirant who came to see a friend in chennai, fell down and died when she tried to go down to the balcony with her saree tied from the 3rd floor.